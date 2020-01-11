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Михаил Смолин
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Смолин: Трамп "зарывается" со своей экономической политикой

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Трампа, что он "защищает Европу от России".

Президент США напомнил, что он потребовал от европейских членов НАТО увеличить выплаты в бюджет организации до 2% ВВП. По мнению главы Белого дома, именно поэтому его не любят в Европе.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин уверен, что в Европе политику Трампа воспринимают не так, как хотелось бы американскому президенту.

"Это, по-моему, такое самонадеянное самоощущение, которое он хочет навязать европейцам. Причем в сочетании с дополнительными санкциями, которые он вводит, если с его мнением не соглашаются. Это форма давления, очень жесткая и информационно атакующая. Но я думаю, что в Евросоюзе это вряд ли воспринимают именно так, как хотелось бы Трампу. В экономическом плане это больше похоже на войну с Европейским союзом, когда европейским бизнесменам выкручивают руки, чтобы получить дивиденды для американских компаний. И в этой экономической войне европейцы несут большие потери, потому что США хотят заставить их покупать американские товары по более высокой цене. Как мне кажется, Трамп со своей экономической политикой "зарывается", потому что она носит очень агрессивный характер. И вряд ли в ЕС будут воспринимать такую "помощь" положительно, потому что давление США все больше их раздражает ", - сказал Смолин в эфире радио Sputnik.

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