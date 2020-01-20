Солонников о позиции Европы по Ирану: у США есть возможность выкручивания рук "партнерам"

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

После применения Соединенными Штатами актов прямой агрессии в отношении госдеятелей Ирана, страна перестает считать себя связанной внешними обязательствами с другими государствами, отметил эксперт.

"Государства Европы на убийство никак не отреагировали, они не солидаризировались с ИРИ. Не было и попыток осуждения действий США посредством каких-либо институтов", - отметил Солонников.

"У США в данной ситуации есть возможность выкручивания рук своим европейским как бы "партнерам", на самом деле сильно зависимым от США государствам".

По словам эксперта, позиция Европы сильно зависит от США, она лишена возможности самостоятельного голоса в достаточно важных вопросах, несмотря на то, что европейцы не хотят введения новых санкций против Ирана. Они невыгодны участвующим в нефтяных проектах европейским компаниям.

Здесь у Европы есть выбор: либо она сохранит лицо и попытается стать самостоятельным политическим игроком, проиграв в экономике, либо она не теряет в экономике и подтверждает свою зависимость от США. Европа выберет второй вариант", – добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил об отклонении Ираном предложения президента США Дональда Трампа о новой ядерной сделке, добавив, что Франция, Великобритания и Германия "продали остатки" иранской ядерной сделки в обмен на обещание президента США не вводить пошлины на автомобили из Европы.

Также Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

14 января Франция, Германия и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.