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Вахтанг Пипия
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Пипия о сотрудничестве Абхазии и Крыма: много контактов с большой перспективой

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200120/1029274784/Pipiya-o-sotrudnichestve-Abkhazii-i-Kryma-mnogo-kontaktov-s-bolshoy-perspektivoy-.html

О двусторонних отношениях между республиками и о том, что общего между Крымом и Абхазией, в день Республики Крым в эфире радио Sputnik рассказал президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия.

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году.

"Крым как полуостров в Черном море, как южный регион России близок нам, и мы будем строить свои отношения с предпринимателями планово и системно. Наши жители уже многие бывали в Крыму. У нас есть уже связи, мы их будем только укреплять. Наша продукция, гравийно-песчаная смесь, она очень востребована в Крыму, и я думаю, что мы будем сотрудничать не только в промышленной сфере, но и в транспортной, и в сфере сельского хозяйства. На круглом столе "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений" была заинтересованность в поставке в Крым из Абхазии фруктов, к примеру, таких как фейхоа и цитрусовые. Много таких контактов, которые имеют большую перспективу", - сказал Пипия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Представители деловых кругов и правительства Республики Крым в конце декабря 2019 года посетили Абхазию и приняли участие в круглом столе "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений". Речь шла о перспективах сотрудничества между республиками. Крымская делегация также посетила несколько объектов туристической, сельскохозяйственной и промышленной сфер в Абхазии.



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