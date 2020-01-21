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Политолог о новом главаре ИГ*: ничего не поменяется

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Британская газета Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*". В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов высказал свой взгляд на ситуацию.

Британская газета Guardian назвала имя нового главаря террористической организации "Исламское государство"*, им оказался один из основателей группировки Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов высказал мнение, что со сменой главаря для ИГ* ничего не меняется.

"Думаю, что от смены руководства ИГ* ничего не поменяется. В целом, ИГ* проиграло все, что можно. Основную ставку они делали на Сирию и Ирак, но там они были выдавлены из основных городов, прежде всего, это Мосул, Ракка и Пальмира. … После потери так называемой государственности – когда у них была "своя" территория со своей столицей, управлением и даже валютой и торговлей нефтью – сейчас они перешли на тактику одиночных вылазок, терактов. То есть монолитной структуры у них нет", – сказал Камран Гасанов.

Президент США Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq вскоре после этого сообщил, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. 

*Террористическая организация, запрещенная в России. 



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