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Михаил Смолин
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Смолин: странам Восточной Европы нужно признать, что в их истории были темные пятна

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200122/1029286592/Smolin-stranam-Vostochnoy-Evropy-nuzhno-priznat-chto-v-ikh-istorii-byli-temnye-pyatna.html

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал причины нежелания ряда стран признать факты из истории Второй мировой войны.

Некоторые страны Восточной Европы не хотят знать правду о собственном прошлом, когда речь идет о Второй мировой войне и о сотрудничестве с немецкими оккупантами, считает историк Холокоста, научный сотрудник израильского музея "Яд Вашем" Аарон Шнеер.

"Для Восточной Европы сложилась весьма своеобразная ситуация. Пока она была в Варшавском договоре, пока в Восточной Европе были социалистические государства, там как-то не принято было рассказывать о том, что часть населения этих государств помогала гитлеровцам. К сожалению, это историческое замалчивание продолжилось и после того как соцлагерь распался. Мне кажется, этот слишком долгий период их неведения о своей настоящей истории, о том, что в ней были неприглядные страницы, привел к тому, что кроме историков из других стран ‒ из России, или из Израиля ‒ напомнить им об этом практически некому. Потому что их национальные исторические школы, особенно польская, обходят эти моменты стороной", ‒ сказал Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

Он полагает, что долг ученых других стран ‒ помогать странам Восточной Европы узнать полную правду об их собственной истории.

"Этим государствам, и прежде всего Польше, как мне кажется, нужно сделать нравственное усилие и все-таки признать, что в их истории были темные пятна. Поэтому, я думаю, нужно говорить о том, что их историческое знание неполно. И в определенной степени нужно помогать им изучать историю, исходя не только из тех публикаций, которые делаются у них на родине", ‒ считает Михаил Смолин.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в Иерусалиме 23 января. Его участниками станут представители более 60 стран. Среди гостей, приглашенных в Израиль президентом Реувеном Ривлином, ‒ президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Майк Помпео. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств и монархи 46 стран.

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