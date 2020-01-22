Купалба рассказал о планах по выстраиванию отношений между Приднестровьем и Абхазией

Глава официального Представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал, по каким направлениям в ближайшее время продолжится развитие межгосударственных связей между Приднестровьем и Республикой Абхазия.

22 января исполнилось 27 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. В сентябре 2017 года договор был обновлен.

За 27 лет в рамках этого договора было подписано около 20 различных ведомственных соглашений, сообщил Гарри Купалба.

"Подписывать документы можно со всеми ведомствами. Главное, чтобы они работали. Сегодня в Приднестровской Молдавской республике объявлена транспортная блокада, что мешает развитию экономических отношений. Раньше в Абхазию привозили продукцию из ПМР, она была востребована. Это было белье, металлоконструкции, товары народного потребления. Но это был вчерашний день. А на сегодняшний день блокада с каждым днем усиливается, что не позволяет привозить из Приднестровья товары в большом количестве. Но мы хотим наладить больше контактов между молодежными организациями. Есть планы по взаимодействию между министерствами образования, между школьниками. Планировали и, думаю, в этом году мы сможем осуществить предметную онлайн олимпиаду… Кроме того, летом в Абхазию приезжают приднестровцы и молдаване. Мы им оказываем содействие ", - рассказал Купалба.

Он выразил уверенность, что между взаимоотношения Приднестровьем и Абхазией будут развиваться контакты.

Республика Абхазия признала независимость Приднестровья 17 ноября 2006 года.

В том же году президентами Абхазии, Приднестровской Молдавской республики и Южной Осетии Сергеем Багапшем, Игорем Смирновым и Эдуардом Кокойты была создана международная организация "За демократию и права народов".

В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии.

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