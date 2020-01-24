Политолог о саммите "пятерки" Совбеза: Путин предложил "сверку часов"

Выступая в Иерусалиме на Всемирном форум памяти Холокоста, президент России Владимир Путин предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании" – и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки"".

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с предложением – выступая в Иерусалиме, он заявил, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире, и поддержал идею о встрече.

Положительно оценили предложение и в самой организации. "ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются", ‒ сказал Фархан Хак.

Политолог Александр Коньков считает, что такой саммит поможет формированию нового миропорядка.

"Предложение Путина было, наверное, во многом неожиданным для мирового сообщества. Но, с другой стороны, в определенной степени и предсказуемым, потому что в 2020 году - не только юбилей великой Победы во Второй мировой войне, но и юбилей ООН, которая стала продуктом государств-победителей. То, что Путин предложил в условиях того беспрецедентного кризиса, в котором оказалось международное право и система международного регулирования, провести своего рода сверку часов, собраться пяти странам-основательницам ООН, постоянным членам Совбеза для полномасштабного разговора, - это весьма серьезная инициатива, в рамках которой может родиться целый ряд интересных проектов для формирования нового миропорядка", ‒ сказал Коньков в эфире радо Sputnik.

По мнению политолога, проведению встречи ничто не мешает.

"Встреча имеет все основания для того, чтобы состояться, поскольку во главе всех пяти стран находятся люди, готовые пойти на такую встречу. Где она может состояться, наверное, говорить преждевременно, но, конечно, Москва была бы идеальной точкой, потому что она становится в этом году главным городом празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но, как сказал Путин, Россия готова провести такой саммит в любой точке мира. Весьма позитивно, что ООН восприняла призыв к подготовке такого мероприятия", ‒ отметил Александр Коньков.

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