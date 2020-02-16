15:36 16 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR68.77
Поиск
Как это по-русски

"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

Радио
Получить короткую ссылку
16 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200216/1029458251/Kto-est-khu-zagogulina-i-chernomyrdinki-kak-rozhdalis-tsitaty-90-kh.html

Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху".

Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Взгляд из космоса: Google Earth показал Землю, какой вы ее еще не видели
Нипочем реки и буераки: девятилетний гонщик покорил бездорожье
Карта распространения нового коронавируса


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться