"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.
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Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху".
Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!" ? А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.
Слушайте и говорите правильно!
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Первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошло в Калининграде 15 февраля.
Певица Заира Вострикова, известная в Абхазии как Зара, переехала в Страну Души десять лет назад. Начав с выступлений в ресторанах, она за годы упорной работы сумела завоевать любовь слушателей и популярность в республике.
Переговоры на высшем уровне часто носят гриф "совершенно секретно", и переводчики услышанным не делятся даже со своими близкими.
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