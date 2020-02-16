"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

Первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошло в Калининграде 15 февраля.

Певица Заира Вострикова, известная в Абхазии как Зара, переехала в Страну Души десять лет назад. Начав с выступлений в ресторанах, она за годы упорной работы сумела завоевать любовь слушателей и популярность в республике.