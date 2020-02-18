Чанба о мировой премьере оперы "Сказ о Борисе и Глебе": особо современна для Абхазии

Это не просто опера, это была мировая премьера, подчеркнул Нодар Чанба в интервью Sputnik Абхазия.

"Это опера современная. Она написана профессором Московской консерватории Александром Чайковским. Тема историческая XI века о Ярославе мудром. Несмотря на то, что в основе оперы лежат события XI века, она очень современна – в ней история клеветы, убийства Глеба и Бориса, действия Ярослава, которого прозвали мудрым, привели к тому, что Русь не ослабла, а, наоборот, укрепилась. Эта тема очень современная, особенно для Абхазии. Очень много лжи и клеветы ради того, чтобы прийти к власти – это тоже было в XI веке. Часть народа считала, что править должен Святополк, брат Ярослава, а часть - что должен Ярослав. В итоге случается трагедия и погибают два брата. Но действия Ярослава, который позже назван Мудрым, говорят о том, что только через любовь, только через справедливость можно строить государство. В итоге Русь не только не ослабла, а, наоборот, окрепла. Эта тема очень интересна. И не только для историков, но и для других людей", - рассказал Чанба.

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 12 по 23 февраля.

Фестиваль искусств за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

Читайте также: