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Барателиа о кредитовании клиентов Сбербанка Абхазии: ожидаем большой спрос

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200219/1029484330/Baratelia-o-kreditovanii-klientov-Sberbanka-Abkhazii-ozhidaem-bolshoy-spros.html

О сроках получения кредитов в Сберегательном банке Абхазии в интервью Sputnik рассказал председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа.

Сбербанк Республики Абхазия возобновит программу кредитования своих клиентов с 24 февраля в Сухуме и со 2 марта в районах страны, сообщил Барателиа.

"Все будет зависеть от спроса на кредитные продукты. Но, как показывала практика, наибольший спрос на кредиты был в весенний период, падал спрос в летний период – в июле, августе, сентябре. Зависело также от района. Были ситуации, например, в Сухуме нужно было ждать три недели своей очереди, а в это время в Новом Афоне - два дня, в Гулрыпшском районе - три дня. В этом вопросе нет четкого понимания, потому что мы не знаем, как отреагируют клиенты Сбербанка на открытие программы, но мы предполагаем, что будет большой спрос, учитывая, что восьмимесячный перерыв имел место. Поэтому, я думаю, выдача кредитов может растянуться до двух недель, до месяца.

Выдача кредитов населению в Абхазии была приостановлена Сберегательным банком республики с 1 июля 2019 года в связи с дефицитом денежных средств.



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