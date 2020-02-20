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Яна Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бжания о строительстве храма в Ткуарчале: важна каждая копейка

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13430
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200220/1029485590/Bzhaniya-o-stroitelstve-khrama-v-Tkuarchale-vazhna-kazhdaya-kopeyka.html

Руководитель проекта по сбору средств на строительство храма в городе Ткуарчал Яна Бжания рассказала на радио Sputnik о том, насколько активно люди подключились к данной инициативе.

20 февраля в Доме культуры города Ткуарчал пройдут торжественные мероприятия, знаменующие начало строительства храма в честь Святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

По словам руководителя проекта по сбору средств на строительство храма в Ткуарчале Яны Бжания, люди проявляли активность в 2018 году.

"В 2018 году были все предпосылки к тому, что строительство вот-вот начнется, но из-за бюрократических работ,  требующих времени, активность стала спадать. Вот сейчас, когда мы уже сделали ограждение, люди видят, что мы начинаем строительство, конечно, активней становится участие, у людей появляется вера. Могу сказать, что не было человека, который не старался бы так или иначе принять участие, тем более у нас есть все необходимые методы. Можно приобрести именной кирпич, закупить в церковной лавке утварь, вырученные деньги пойдут на строительство. Важна каждая копейка, которая поступает на строительства храма", - сказала Бжания в эфире радио Sputnik Абхазия.

Сегодня в Ткуарчале пройдет молебен на начало строительства храма, установка креста и закладка камня нового храма (напротив мемориального комплекса памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии). После официального открытия участка под строительство храма пройдет концерт. Главным гостем концертной программы станет исполнительница православных песен Юлия Славянская.



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