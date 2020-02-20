Джинджолия о демографии в Абхазии: или уходим в историю, или хватаемся за соломинку

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о законопроекте, направленном на улучшение демографической ситуации в стране.

В Парламенте Абхазии разработан законопроект о демографической политике, сказал в интервью Sputnik председатель комитета Парламента Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"Рабочая группа разработала поправки к закону о репатриантах, разработала отдельный закон о демографической политике, разработала каркасный документ государственной целевой программы по демографической политике. Закон о демографической политике дает юридическое определение этому понятию, которого в нашем законодательстве не было. Традиционно мы об этом много говорим, но предметно касаемся - нет никаких нормативов, нет направлений, не описаны ответственные лица. Мы разрабатывали этот документ в надежде, что это станет прологом для разработки госпрограммы. Значение этой программы мы видим высшего, президентского уровня, как долгосрочную целевую. В свою очередь ее мы планируем разбить на несколько подпрограмм, чтобы все не смешивать в одну корзину. Одна часть касается обеспечения молодых семей жильем, одна – обеспечения работой, есть часть, касающаяся пособий, есть часть о медицинском сопровождении. И один из важнейших пунктов – информационная поддержка этой программы… Безо всех юридических понятий ясно, что демография Абхазии стоит перед пропастью. Либо мы уходим в историю, либо образумимся, чем-то занимаемся и хватаемся за соломинку", - отметил Джинджолия.

Ранее в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель первого проректора, доцент, заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, кандидат экономических наук Инга Ардзинба, которая занимается изучением вопросов демографии в стране отметила, что демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью и высокой смертностью. Ученые сделали вывод, что общий коэффициент рождаемости снизился почти в два раза, коэффициент естественного прироста населения сократился с 2,1 до 0,6 промилле.