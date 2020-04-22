Зуев рассказал, почему скрытая форма COVID-19 выгодна человеку и вирусу

Ожидают ли человечество новые всемирные эпидемии, насколько коронавирус устойчив к жаре, о теории происхождения вируса своим мнением в эфире радио Sputnik Абхазия поделился российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев.
"Скрытые формы инфекции обоюдовыгодные как для человека, так и для вируса. Выгода в том, что при такой форме инфекции человек приобретает иммунитет, а вирус сохраняется в природе, так как не может существовать вне живого организма", - сказал Зуев.
Мнение о том, что коронавирус уже мутирует, не соответствует действительности, отметил академик.
"Мутация - сложный процесс, происходит достаточно редко. Касательно данного вируса, он как начал играть свою роль, так совершенно и не изменился, будь то в Америке, России, Париже или Берлине. Этот вирус отличается невысокой патогенностью, он не очень опасен. Летальность у него 2-3 %, высокая летальность у стариков, которые имеют и другие болезни", - отметил вирусолог.
После окончания данной пандемии, COVID-19 встанет в ряд с другими видами вируса гриппа и с наступлением жары он отступит, считает академик Зуев.
Он также поделился своим мнением о происхождении данного вируса.
"В этой жизни надо платить за все, за те блага цивилизации, которыми мы сейчас обладаем. Мы стали далеко и чаще ездить. А ведь все это перемешивание человеческих масс сопровождается перемешиванием тех вирусов и микробов, которые везут с собой",- заметил Виктор Зуев.
По прогнозам вирусолога, коронавирусная инфекция пойдет на спад в России в конце мая.
Полную версию беседы можно услышать в аудиофайле.
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