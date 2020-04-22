Большов рассказал об ошибках и удачах ликвидации чернобыльской аварии

Радио Большов рассказал об ошибках и удачах ликвидации чернобыльской аварии

34 года назад, 26 апреля, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, вошедший в историю как Чернобыльская катастрофа.

"Если, оглядываясь назад, оценивать, то первое, что надо сказать, что уровень организации ответственности в Советском Союзе был, конечно, не в пример. В первый день была создана правительственная комиссия и в первый же день высокие руководители отправились на самолете в Киев и оттуда на машинах к четвертому блоку посмотреть лично, что же там произошло. Хорошо, что в этой группе был один специалист атомщик, который, только взглянув на разрушенные здания, крикнул ребятам: "Бегом!".

Чтобы решать разные задачи, которые возникали, была отстроена промышленность всей страны, эшелоны с требуемыми материалами, конструкциями и прочим шли в Чернобыль по первому требованию, и в очень большой степени роль науки была в ликвидации этой аварии велика. Это было заметно в первые месяцы, пока все боялись, бюрократия пригнула уши, и для того, чтобы реализовать какое-то научное предложение - буквально два звонка и пару подписей на клочке бумаге, и поднимались эскадрильи. Очень эффективно работала система", - отметил Большов.

По словам ученого, цели, которые были поставлены сверху по ликвидации последствий аварии, были не очень точны.

"Из неправильно поставленных целей следовали слишком обширные и не очень нужные действия. Не нужно было так много привлекать ликвидаторов к работам и на самой станции, и около нее. Задача по дезактивации была нереальной, невозможно было очистить ее. Природа - она сделала свое, а то, что не распалось, то заглубилось. Обстановка с течением лета она улучшалась. Сооружение саркофага было совершенно героическим мероприятием и сделано очень грамотно. То, что к ноябрю все было завершено, и завершено успешно - это, безусловно, большое достижение всей страны", - рассказал Большов.

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