Цахнакия о соблюдении карантинных мер в Абхазии: рано расслабились

Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия на пресс-конференции рассказал о необходимости продолжать карантинные мероприятия в республике, несмотря на то, что ситуация остается благоприятной.

Радио Цахнакия о соблюдении карантинных мер в Абхазии: рано расслабились

Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия провел пресс-конференцию на тему "Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы" в среду 22 апреля.

Цахнакия подчеркнул, что принятые в стране меры дали свои результаты – закрытие государственной границы максимально сократило доступ на территорию республики потенциальных разносчиков инфекции.

"Последнее распоряжение, которое было принято по рекомендации СЭС в части послабления, совершенно не отменяет все ограничительные мероприятия, которые были приняты ранее. То, что у нас сегодня трое пациентов, из которых один выздоровел и выписан, не дает нам оснований для того, чтобы мы расслабились. Мы четко отслеживаем эпидситуацию в мире. В России идет рост заболеваемости, по предварительным данным, пика они достигнут к середине-концу мая. Поэтому мы должны сохранить все профилактические мероприятия об ограничительных мерах, в том числе, самоизоляцию. Это вынужденная мера, которая достаточно эффективная… Рановато расслабились. Три случая совершенно не означает, что завтра их не будет больше. Вирус у нас будет завозной. Ведь не пропустить граждан республики не сможете, а они едут из Москвы, из Ростова, из Краснодара, где наибольшее число зараженных. Если мы расслабимся и начнутся массовые контакты людей, тем более, не принимая меры профилактики, мы рискуем получить наибольшее число инфицированных. Вероятность этого присутствует", - сказал Тамаз Цахнакия.

С 20 апреля в Абхазии перестал действовать режим чрезвычайного положения. Власти не стали его продлевать, однако продлили ряд ограничительных мер до начала мая.

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