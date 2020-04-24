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Джинджолия о лечении COVID-19: пытаемся оперативно, по-новому реагировать

Радио
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
29111
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200424/1029961659/Dzhindzholiya-o-lechenii-COVID-19-pytaemsya-operativno-po-novomu-reagirovat.html

Депутат Парламента Абхазии, член оперативного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия рассказал радио Sputnik о том, что утвержден протокол лечения больных COVID-19 в республике.

Радио
Джинджолия о лечении COVID-19: пытаемся оперативно, по-новому реагировать

Изначально с появлением коронавирусной инфекции в разных странах были составлены временные рекомендации по лечению заболевания, сказал Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik.

"Временные схемы означают изменения в ту или иную сторону, уточняются дозировки, методы лечения. Сейчас уже время прошло, приходит опыт, новые данные. Мы постоянно рассматриваем рекомендации ВОЗ, лечение в России, скорректировали антибиотикотерапию, дозировки основных методов лечения, утвердили стандарт. Если быть точнее, скорректировали для наших врачей этапы лечения. Они зависят от состояния тяжести заболевания", - сказал Джинджолия.

По его словам, по инициативе министра здравоохранения и социального обеспечения планируется детально ознакомить врачей с утвержденной схемой лечения коронавирусной инфекции.

"Проблема новая, относиться к ней тоже надо по-новому, реагировать оперативно, всеобъемлюще, что и пытаемся сделать", - отметил Алхас Джинджолия.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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