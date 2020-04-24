Врач-иммунолог о лечении больных коронавирусом гелием и азотом: облегчает дыхание

О том, как применение гелия и азота поможет в лечении пациентов с коронавирусом рассказал, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Радио Врач-иммунолог о лечении больных коронавирусом гелием и азотом: облегчает дыхание

В России начали испытывать методику лечения COVID-19 газовой смесью оксида азота и гелия. Эксперементальное лечение проводится в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Положительные результаты лечения коронавирусной инфекции с помощью назначения ингаляции гелия и оксида азота у пациентов уже есть, завил заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

Жемчугов отметил, что это методика используется довольно давно, просто ранее ее никто не афишировал.

"Она была разработана для тех, кто дышит с усилием. Например, такую смесь используют во время погружений на большую глубину для водолазов. На глубине при высоком давлении, смесь облегчает им дыхание. Также гелий уже давно используют для больных с тяжелой формой воспаления легких", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что при коронавирусе у человека повреждаются легочные альвиолы, а эта смесь проникает внутрь и помогает легким расправиться, после этого больному сразу становится легче дышать.