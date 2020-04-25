Личный опыт психологов: как ужиться с детьми на самоизоляции

За месяц карантина мы успели пройти все стадии от отрицания неизбежного ("вы шутите, какая отмена школы и изоляция?") до принятия ("выживем втроем в однушке"). Сейчас сложно всем.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" публикуем карантинные аудиодневники наших постоянных экспертов — психологов Марии Зеленовой и Екатерины Сивановой.
В них они делятся личным опытом, как переживают карантинные будни, чем занимают детей, что думают об онлайн-обучении, куда направляют детскую и свою тревогу и главное — объясняют, почему сейчас лучше забыть о родительских амбициях.
Как поддержать детей и себя в период карантина, читайте в расшифровке лекции психолога Людмилы Петрановской.
6:40 чем занять ребёнка в течение дня
7:35 если родители устали от ребёнка
10:10 о чём стоит договориться большой семье в изоляции
12:30 почему заказать пиццу на ужин и не готовить — это нормально
15:50 как направить тревогу ребенка в нужное русло с помощью игры
18:20 если ребенок хочет играть, а вы нет
21:30 "важная вещь договариваться и передоговариваться": правила изоляции
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