Личный опыт психологов: как ужиться с детьми на самоизоляции

Решили спросить у мам-психологов, как они теперь выстраивают свой день, куда девают раздражение и что делают, чтобы усмирить детей, которые мешают работать.

Радио Личный опыт психологов: как ужиться с детьми на самоизоляции

За месяц карантина мы успели пройти все стадии от отрицания неизбежного ("вы шутите, какая отмена школы и изоляция?") до принятия ("выживем втроем в однушке"). Сейчас сложно всем.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" публикуем карантинные аудиодневники наших постоянных экспертов — психологов Марии Зеленовой и Екатерины Сивановой.

В них они делятся личным опытом, как переживают карантинные будни, чем занимают детей, что думают об онлайн-обучении, куда направляют детскую и свою тревогу и главное — объясняют, почему сейчас лучше забыть о родительских амбициях.

Как поддержать детей и себя в период карантина, читайте в расшифровке лекции психолога Людмилы Петрановской.

6:40 чем занять ребёнка в течение дня

7:35 если родители устали от ребёнка

10:10 о чём стоит договориться большой семье в изоляции

12:30 почему заказать пиццу на ужин и не готовить — это нормально

15:50 как направить тревогу ребенка в нужное русло с помощью игры

18:20 если ребенок хочет играть, а вы нет

21:30 "важная вещь договариваться и передоговариваться": правила изоляции

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