Не верю! Не пустят дешевый бензин, 130 тысяч санитарам, горит Чернобыль

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Радио Не верю! Не пустят дешевый бензин, ₽130 000 санитарам, горит Чернобыль

Фейковые "пропуска" и "штрафы за нарушение самоизоляции" - как понять, когда вас "разводят"? Что означают новости о том, что "правительство не пускает в Россию дешевый бензин"? Правда, что в новой больнице для пациентов с COVID-19 санитарам будут платить 130 тысяч рублей? И не скрывают ли от нас масштабы недавнего пожара в Чернобыле?

01:40 Фейковые СМС со "штрафом за нарушение карантина", и другие мошенничества. Как их распознать - объясняет Сергей Никитин, замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB

08:14 В чатах обсуждают, что "правительство не пустит в Россию дешевый бензин". Что это значит? Рассказывает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов

14:43 Пожар в Чернобыле. Могут ли власти скрыть масштабы бедствия - спрашиваем у руководителя энергетической программы Гринпис России Владимира Чупрова

21:35 Правда ли, что в Италии продлили карантин до 31 июля

22:13 Зарплата санитара в новой больнице для COVID - 130 тысяч рублей. Фейк это или нет

24:17 В окрестности Петербурга впервые почти за век залетел розовый пеликан ( вспоминаем, что дельфины в Венеции оказались фейком). Хотя бы сейчас - это правда?!

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