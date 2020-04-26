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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200426/1029976418/My-vse-umrem-Pozhar-pod-Chernobylem-.html

Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысила 100 га. Вроде бы потухший 14 апреля огонь, 17-го разгорелся снова. Пожар подбирается к самой станции, а радиация в очаге возгорания многократно превышает норму. Нас ждет повторение катастрофы 1986-го?

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Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Могут ли от огня снова взорваться реакторы Чернобыльской станции? Что будет, когда пожар доберется до хранилищ радиоактивных отходов? Как предсказать, куда направится облако пепла и дыма от леса, который годами впитывал радиацию? Насколько вероятно, что этот пожар – не последний? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лесные пожары и про климатическую катастрофу.

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