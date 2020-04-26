Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Могут ли от огня снова взорваться реакторы Чернобыльской станции? Что будет, когда пожар доберется до хранилищ радиоактивных отходов? Как предсказать, куда направится облако пепла и дыма от леса, который годами впитывал радиацию? Насколько вероятно, что этот пожар – не последний? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лесные пожары и про климатическую катастрофу.
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