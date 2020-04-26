Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысила 100 га. Вроде бы потухший 14 апреля огонь, 17-го разгорелся снова. Пожар подбирается к самой станции, а радиация в очаге возгорания многократно превышает норму. Нас ждет повторение катастрофы 1986-го?

Радио Мы все умрем. Пожар под Чернобылем

Могут ли от огня снова взорваться реакторы Чернобыльской станции? Что будет, когда пожар доберется до хранилищ радиоактивных отходов? Как предсказать, куда направится облако пепла и дыма от леса, который годами впитывал радиацию? Насколько вероятно, что этот пожар – не последний? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лесные пожары и про климатическую катастрофу.

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