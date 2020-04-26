Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, "минусовая" нефть, дипфейк Илона Маска

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:14 "Бутилированная вода стала стоить дороже нефти". Все-таки что ушло в "минус"? Разбираемся вместе с главным директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Громовым
05:38 Куда пропал Ким. Верить ли сообщениям о том, что лидер КНДР серьезно болен - объясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов
12:01 "Россияне усыпляют животных из-за мнимого риска заразиться коронавирусом". Серьезно?
16:23 "Президент Таджикистана призвал каждую семью сделать запасы на два года". Что не так с этим заголовком.
19:00 Россиянин притворился в Zoom Илоном Маском. Как выглядит этот дипфейк и можно ли его "раскусить"?
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