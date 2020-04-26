Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, "минусовая" нефть, дипфейк Илона Маска

Правильно ли говорить, что “цена нефти упала до отрицательных значений” (и может, не стоит паниковать)? Куда пропал Ким Чен Ын, который не был на публике с 12 апреля? Правда ли, что глава Таджикистана призвал население закупить продукты на 2 года вперед?

Радио Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, "минусовая" нефть, дипфейк Илона Маска (копия)

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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