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Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, "минусовая" нефть, дипфейк Илона Маска

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200426/1029982602/Ne-veryu-Zhiv-li-Kim-Chen-Yn-minusovaya-neft-dipfeyk-Ilona-Maska.html

Правильно ли говорить, что “цена нефти упала до отрицательных значений” (и может, не стоит паниковать)? Куда пропал Ким Чен Ын, который не был на публике с 12 апреля? Правда ли, что глава Таджикистана призвал население закупить продукты на 2 года вперед?

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Не верю! Жив ли Ким Чен Ын, "минусовая" нефть, дипфейк Илона Маска (копия)

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:14 "Бутилированная вода стала стоить дороже нефти". Все-таки что ушло в "минус"? Разбираемся вместе с главным директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Громовым
05:38 Куда пропал Ким. Верить ли сообщениям о том, что лидер КНДР серьезно болен - объясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов
12:01 "Россияне усыпляют животных из-за мнимого риска заразиться коронавирусом". Серьезно?
16:23 "Президент Таджикистана призвал каждую семью сделать запасы на два года". Что не так с этим заголовком.
19:00 Россиянин притворился в Zoom Илоном Маском. Как выглядит этот дипфейк и можно ли его "раскусить"?
Слушайте подкасты РИА Новости.



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