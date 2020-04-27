Такие обстоятельства: историк о значении Берлинской операции

Радио Такие обстоятельства: историк о значении Берлинской операции

Берлинская наступательная операция стала одной из самых последних операций Великой Отечественной войны и одной из самых известных. В ходе нее Красная армия взяла Берлин, разгромила последние, самые мощные силы противника, и принудила его капитулировать.

Как отметил историк Геннадий Ларин в эфире радио Sputnik Абхазия, важно, что именно советские войска взяли Берлин.

"Наши действовали в рамках договоренностей… Берлинская операция считается самой широкомасштабной в истории человечества с точки зрения задействованных в ней людей. Она стала заключительным ключом во всей войне. Мы воевали для того, чтобы достичь победы. А победа одержана только тогда, когда покорено государство-противник, что и произошло в этой операции. То есть, не будь ее, победа была бы неполноценной. И хорошо, что это удалось именно советским войскам. Были освобождены большие территории – Чехословакия, Польша, было освобождено большое количество военнопленных, в том числе и иностранных. Город Калининград – бывший Кенигсберг отошел СССР, а ныне он в составе Российской Федерации", - рассказал Геннадий Ларин.

Берлинская операция продолжалась 23 дня, с 16 апреля по 8 мая 1945 года.