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© Foto / Ромео Черкезия

Черкезия: обидно, что помощь может не дойти до тех, кто реально нуждается

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (391)
15820
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200427/1029988306/Cherkeziya-obidno-chto-pomosch-mozhet-ne-doyti-do-tekh-kto-realno-nuzhdaetsya.html

Член Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения Ромео Черкезия рассказал в эфире радио Sputnik о распределении продовольственной помощи нуждающимся.

Радио
Черкезия: обидно, что помощь может не дойти до тех, кто реально нуждается

После введения в Абхазии карантина и чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в республике закрылась большая часть предприятий. Люди оказались в тяжелом положении, лишившись работы и ежедневного заработка. Особенно больно это ударило по малоимущим и многодетным семьям. Неравнодушные граждане, организации и фонды начали оказывать помощь нуждающимся медикаментами и продуктами первой необходимости.

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса две недели назад призвал всех волонтеров и организации, которые оказывают помощь нуждающимся в условиях карантина, обратиться в штаб для централизации помощи и объединить усилия в этом вопросе.

"До введения режима чрезвычайного положения в каждом районе были списки малоимущих и многодетных семей. Им оказывали помощь по мере возможностей. Сегодня сигналы от тех, кто просит о помощи с каждым часом растут. Проводится колоссальная работа, но при этом список нуждающихся постоянно растет, так как более месяца уже люди сидят без работы", - сказал Черкезия.

При этом он подчеркнул, что есть категория граждан, которая без особой нужды обращается за помощью, в то время, когда есть те, кому она жизненно необходима.

"К сожалению, обидно, что такое происходит в нашем обществе. Почему мы призвали скоординировать работу? Есть определенная группа  граждан, которые, обращаясь в одну организацию, получают помощь, параллельно обращаются в другую и оттуда получают. Семья, которая оказалась более настойчивой, несколько раз помощь получает, а люди, которые реально остро нуждаются, выпадают из списка. Мы выявляли людей, которые три-четыре раза звонили, а также семьи, не нуждающиеся в помощи, то есть они вовремя получили пенсию, пособие и заработную плату. Такой категории мы отказываем", - сообщил Черкезия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (391)


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