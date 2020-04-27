Черкезия: обидно, что помощь может не дойти до тех, кто реально нуждается

Радио Черкезия: обидно, что помощь может не дойти до тех, кто реально нуждается

После введения в Абхазии карантина и чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в республике закрылась большая часть предприятий. Люди оказались в тяжелом положении, лишившись работы и ежедневного заработка. Особенно больно это ударило по малоимущим и многодетным семьям. Неравнодушные граждане, организации и фонды начали оказывать помощь нуждающимся медикаментами и продуктами первой необходимости.

Оперативный штаб по защите населения от коронавируса две недели назад призвал всех волонтеров и организации, которые оказывают помощь нуждающимся в условиях карантина, обратиться в штаб для централизации помощи и объединить усилия в этом вопросе.

"До введения режима чрезвычайного положения в каждом районе были списки малоимущих и многодетных семей. Им оказывали помощь по мере возможностей. Сегодня сигналы от тех, кто просит о помощи с каждым часом растут. Проводится колоссальная работа, но при этом список нуждающихся постоянно растет, так как более месяца уже люди сидят без работы", - сказал Черкезия.

При этом он подчеркнул, что есть категория граждан, которая без особой нужды обращается за помощью, в то время, когда есть те, кому она жизненно необходима.

"К сожалению, обидно, что такое происходит в нашем обществе. Почему мы призвали скоординировать работу? Есть определенная группа граждан, которые, обращаясь в одну организацию, получают помощь, параллельно обращаются в другую и оттуда получают. Семья, которая оказалась более настойчивой, несколько раз помощь получает, а люди, которые реально остро нуждаются, выпадают из списка. Мы выявляли людей, которые три-четыре раза звонили, а также семьи, не нуждающиеся в помощи, то есть они вовремя получили пенсию, пособие и заработную плату. Такой категории мы отказываем", - сообщил Черкезия.