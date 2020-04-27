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Саманба об утилизации просрочки в Абхазии: если раньше ругались, то сейчас понимают

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200427/1029991170/Samanba-ob-utilizatsii-prosrochki-v-Abkhazii-esli-ranshe-rugalis-to-seychas-ponimayut.html

Председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, с какими проблемами сталкивались при утилизации просроченного товара и как они решаются.

Радио
Саманба об утилизации просрочки в Абхазии: если раньше ругались, то сейчас понимают

За время проверок в период карантина Госстандартом было выявлено немало просроченных товаров сказал председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба в эфир радио. По его мнению, недобросовестные предприниматели воспользовались ажиотажем на продукты.  

"Некоторые недобросовестные предприниматели решили на этом сыграть, ведь дефицита на продукты питания не было, они как завозились, так и завозятся. Однако склады, которые набрали продукты, не смогли все реализовать, появилась просрочка. В таком случае товар надо утилизировать, но не всегда это делается. Мы потихонечку приучаем людей к этому. Если раньше люди ругались, то сейчас с пониманием относится, и мы утилизируем прямо на месте. Существует определенная проблема с утилизацией просрочки, однако мы ее уже решаем, создаем небольшие печи, где можно будет все сжигать. Госстандарт сегодня делает все, для того, чтобы на прилавок не попадал просроченный товар, особенно сейчас, когда у людей мало денег", - сказал Саманба.    

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия. 



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