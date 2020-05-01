"Теперь можно". Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Радио «Теперь можно». Внутренние запреты, которые рухнули на карантине

Сервиз только для гостей, туфли для особого случая и бутылка хорошего вина — куплю ее когда-нибудь с премии или (не)возможного повышения! Зачем мы отказываем себе в приятных мелочах и "подарках для себя"? Почему только сейчас, в экстремальной ситуации, разрешаем себе то, что давно хотели и задаемся вопросом, почему не позволяли себе этого раньше?

Почему "откладывание на потом" становится стилем жизни? Что мешает нам не придумывать лишние трудности и ограничения, а получать удовольствие от жизни (спойлер: мы сами)? И почему иногда не верится, что то, чего так сильно хочешь — не эфемерная мечта, а вполне себе ощутимая реальность.

Обсуждают и спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — клинический психолог Дарья Бондаренко — объясняет, как понять, чего нам действительно хочется.

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