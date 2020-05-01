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Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200501/1030027159/Stsena-za-kolyuchey-provolokoy-Kak-sozdavalis-teatry-GULAGa.html

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Радио
Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа

Оставаться артистом в заключении и продолжать играть даже на лагерной сцене, чтобы не потерять себя. Репрессированных актеров, режиссеров и музыкантов набирали в специальные труппы, которые выступали перед арестантами и администрацией лагерей. Театральный шик и блеск сцены среди смерти и насилия как что-то невообразимое, как пир во время чумы.

Историки описывают 476 лагерных управлений, в каждом из которых действовала самодеятельность. При некоторых лагерных клубах создавались самые настоящие театры, которые просуществовали до полной ликвидации системы — до 1960 года. О том, как работали лагерные труппы, — в воспоминаниях репрессированных артистов ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.

Слушайте подкасты РИА Новости.  



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