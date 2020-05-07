Академик Торкунов рассказал, чем опасны для Европы игры с исторической памятью

Радио Академик Торкунов рассказал, чем опасны для Европы игры с исторической памятью

"Борьба с памятью, переформатирование памяти о Второй мировой войне ведется давно. Она началась, когда были приняты первые решения о том, что нацистский режим и режим коммунистический приравнивались. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о приравнивании восточно-европейских стран к жертвам коммунизма. Эта тема была внесена в общеевропейскую повестку… В Европе шаг за шагом оформлялся символ веры, суть которого в отрицании решающей роли СССР в победе во Второй мировой войне", - сказал Торкунов.

Он отметил, что передергивание истории началось после распада СССР.

"И началось с подачи некоторых политических кругов стран, которые раньше входили в восточный блок. Серьезные историки говорят о том, что такого рода подход представляет собой очень серьезную опасность в целом для Европы, о том, что война с памятью опасна для самих западных стран. Потому что, если сегодня поставить равенство между красноармейцем и солдатом Вермахта, а то и СС, то завтра вообще встанет вопрос, что нацизм и фашизм были наряду с другими идеологиями, просто с системой политических взглядом… Такого рода подход говорит о том, что никуда не уйти от вопроса о внутриевропейских границах, созданных по итогам Второй мировой войны. И на это обращают внимание трезвые аналитики Европы и США, поскольку эти границы были созданы при участии агрессора, если говорить о равной ответственности за начало войны нацистской Германии и Советского Союза. Все эти игры с исторической памятью очень опасны", - отметил академик.

Онлайн-лекция "Великая Победа и мировой политический процесс" была организована в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и информационным агентством Sputnik.