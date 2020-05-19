Тачулия об участии в Международном конкурсе чтецов: важно не играть

О своем участии в Международном конкурсе чтецов в эфире радио Sputnik рассказала финалистка телепроекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия.

Радио Тачулия об участии в Международном конкурсе чтецов: важно не играть

Для участия в Международном конкурсе юных чтецов "Живая классика" финалистка телепроекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выбрала произведение Чингиза Айтматова "Материнское поле". Онлайн-трансляция с ее участием в отборочном этапе финала пройдет 19 мая. После трансляции конкурса в течение суток будет проходить голосование за приз зрительских симпатий. Проголосовать за Милену Тачулия можно будет на сайте проекта.

По ее словам, выбор произведения, отрывок которого она читает, дался нелегко.

"На самом деле нелегко найти подходящее произведение. Это занимает много времени, а еще больше подготовка. Надо выбрать подходящую тематику, работать с текстом, эмоциями, образом, уметь чувствовать главного героя и передать эмоции зрителю. Важно не играть, а поставить себя на место героя, окунуться в атмосферу, только тогда получится на все 100 процентов", - сказала Тачулия.

При этом она добавила, что в результате поисков поняла, что текст произведения для участия в конкурсе ей надо выбирать самой.

"Конечно же, выбирая произведение, я спрашивала педагога, родителей, давала задание найти тете, маме, учителю, но поняла, что надо самой, почувствовать, что текст подходит мне, только тогда я смогу", - сказала Тачулия.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" проходит ежегодно при поддержке Министерства просвещения Российской Федерациии и Россотрудничества. Принять участие в конкурсе могут ребята от 10 до 17 лет.