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"Проигрыш – это нормально". Учим детей принимать неудачи

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200524/1030193254/Proigrysh--eto-normalno-Uchim-detey-prinimat-neudachi.html

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как научить детей принимать поражения и неудачи в играх, конкурсах, олимпиадах и на экзаменах.

Радио
"Проигрыш – это нормально". Учим детей принимать неудачи

Как взрослым реагировать на детский проигрыш? Почему нельзя поддаваться или менять правила игры? Что сказать и как поддержать, если ребенок не победил в важном конкурсе или соревновании? Но самое главное: как перестать оценивать своих детей и требовать от них быть "успешными", желая во что бы то ни стало вырастить "победителей"?

Большинство детских игр моделирует взрослую жизнь, и неудачи — ее неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве. Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой, и приходят к тому, что родители почти все время оценивают своих детей.

Как научить ребенка (и научиться самому) принимать и конвертировать в полезный опыт неприятные и неполезные чувства, читайте здесь.

2:10 Почему дети закатывают истерики, когда проигрывают
4:45 Почему не стоит говорить "Молодец" или "Эх ты!.." (а, похоже, что так делают почти все)
7:20 От каких особенностей психики ребёнка зависит его реакция на проигрыш
10:00 "Проиграл в Уно, но будто проиграл жизнь": зачем объяснять ребёнку, что с ним происходит в этот момент
11:20 Что можно предлагать при проигрыше
16:30"Это детское горе": как они переживают свою потерю в моменте
18:45 Ситуация: если ребенок проиграл в конкурсе и отказывается возвращаться в секцию
21:00 Как объяснить детям, что такое борьба и состязание, и почему некоторые из них совсем не конкурентны
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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