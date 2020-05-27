Гражданин и начальник: Кварчия об арендных каникулах для предпринимателей Сухума

Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в дальнейшем планируется предоставлять арендные каникулы предпринимателям столицы, арендующим муниципальные помещения.

Радио Гражданин и начальник: Кварчия об арендных каникулах для предпринимателей Сухума

30 апреля исполняющий обязанность главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал распоряжение об освобождении с 18 марта субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер. О том, как исполняется данное распоряжение, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замглавы столичной администрации Леон Кварчия.

Он напомнил, что документ был принят в целях оказания мер поддержки предпринимательскому сообществу для минимизации негативных последствий принятых ограничительных мер.

"На текущий момент в рамках данного распоряжения от уплаты арендных платежей освобождены 68 субъектов предпринимательской деятельности, которые арендуют то или иное муниципальное имущество. Общий совокупный пакет поддержки в виде предоставления арендных каникул превышает 690 тысяч рублей. Данная сумма сама по себе может показаться незначительной, но так как сегодня наблюдается существенный спад деловой активности, для бюджета города данная сумма ощутима. На текущий момент мы рассматриваем возможность того, чтобы предоставить дополнительный пакет мер поддержки предпринимателям в виде арендных каникул", - рассказал Кварчия.

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