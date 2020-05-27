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Станислав Бышок

Бышок о параде Победы в Москве: поднимет "боевой дух" после мер из-за COVID-19  

© Foto / cis-emo
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (682)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200527/1030216375/Byshok-o-parade-Pobedy-v-Moskve-podnimet-boevoy-dukh-posle-mer-iz-za-COVID-19-.html

Политический эксперт Станислав Бышок высказал мнение, что традиционный парад Победы в Москве поможет гражданам отойти от "расслабленности", которая были вызвана ограничениями в связи с пандемией.

Радио
Бышок о параде Победы в Москве: поднимет "боевой дух", после мер из-за COVID-19

О проведении парада Победы в Москве 24 июня заявил накануне Владимир Путин. Президент России поручил главе Минобороны обеспечить самый строгий режим безопасности. Дата выбрана неслучайно: именно 24 июня в 1945-м в Москве состоялся парад победителей. И это самый подходящий день, на который можно было перенести проведение торжеств, отметил в комментарии для радио Sputnik Беларусь Станислав Бышок.

"Понятое дело, что в этом году решили разнести проведение парада Победы и шествие "Бессмертный полк". Все-таки к 24 июня, возможно, не сойдет коронавирус. Если мы сейчас говорим о том, что порядка девяти тысяч новых случаев выявляется в России в день, вряд ли за месяц эта цифра упадет до девяти или 90", - считает Бышок. 

По мнению эксперта парад поднимет боевой дух граждан России после длительных ограничений из-за COVID-19.  

"И, конечно, считается, что проведение традиционного парада Победы  станет не только праздником, который несколько поднимет общий боевой дух и повлияет на общую такую расслабленность, которые были вызваны понятными ограничениями в связи с коронавирусом", - сказал Бышок.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (682)


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