О проблеме нехватки специалистов в работе машино-тракторных станций во всех районах Абхазии рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия на пресс-конференции.

Радио Какалия о профессии механизатора в Абхазии: не имеет авторитета, надо поднимать имидж

Пресс-конференция исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия прошла в Абхазской телерадиокомпании в среду 27 мая.

"У нас большая проблема с механизаторами. Мы получили современную технику из России более чем на 200 миллионов рублей, но беда в том, что профессия механизатора и технические работники у нас в обществе не имеют авторитета, этот имидж надо поднимать. Мы отличившихся будем отмечать благодарственными письмами, также есть намерение лучших механизаторов, которые нуждаются в восстановлении здоровья, будем направлять в наши здравницы", - отметил Какалия.

По информации министра, в Абхазии уже вспахано 5371 гектар земли. По прогнозам специалистов отдела механизации Министерства сельского хозяйства, с учетом того, что в стране есть фермерские хозяйства, которые имеют свою технику с частными тракторами, ожидается, что в этом году будет вспахано более 7000 гектаров.

Какалия также отметил, что силами МТС обработано 2257 гектаров земли. Более 60 гектаров вспахано бесплатно, на эти работы Минсельхозом потрачено более 200 тысяч рублей для оказания помощи малоимущем семьям.