"Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

Никто не знает, какими мы выйдем из карантина. Но точно наше состояние нельзя будет назвать нормой. Посттравматический синдром, страхи, тревоги станут маркером этого периода.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

Кто придет в себя быстро, а кто проиграет? Будут стигматизированы те, кто переболел, или наоборот? Что станет с психикой медиков из ковидариев?

Сможем ли после месяцев изоляции спокойно обнять или просто пожать руку другому? Сохранится ли дистанция между нами? Будут ли расти недоверие и "стигматизация", например, людей без антител в крови? Повлияет ли глобальный карантин на общемировые привычки? И как переживут психологическую травму те, кто видел смерть?

Психологи уже назвали режим самоизоляции глобальным стихийным экспериментом, который происходит на наших глазах, а мы все — его участники. За месяцы пандемии каждый узнал о себе, своей семье и окружении нечто новое. Как известно, в экстремальной ситуации проявляется настоящая человеческая природа, причём не всегда приятная.

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какими мы будем после пандемии CОVID-19.

1:30 С какими травмами человечество выйдет из карантина и как деформируется наша психика

5:00 Прогноз: будет ли наблюдаться рост дискриминации на почве пандемии

7:50 Как на глобальном уровне изменятся привычки и этикет

11:45 Как пережить травму людям помогающих профессий

12:35 Реабилитация врачей и риск появления посттравматического стрессового расстройства

18:15 Рекомендации, как самоизолировавшимся правильно выходить из карантина

20:40 Карантин как пауза в жизни и потребность в точках опоры

22:30 Что делать, если из-за пандемии всё рухнуло: нет денег и работы

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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