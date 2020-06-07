Не верю: принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

Правда ли, что детей без прививок не пустят в школы и детсады? Что не так в истории с умершей в Петербурге девушкой, к которой не приехала скорая? Рассылка, что “Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” - это серьезно?

Радио Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

Правда ли, что детей без прививок не пустят в школы и детсады? Что не так в истории с умершей в Петербурге девушкой, к которой не приехала скорая? Рассылка, что “Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” - это серьезно? И почему стоит засомневаться даже в милом видеоролике про кота-вратаря?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

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