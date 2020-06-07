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Не верю: принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

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Темы:
Подкасты РИА (346)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200607/1030275421/Ne-veryu-prinuditelnye-privivki-banya-po-Zumu-teleportatsiya-Kim-Ir-Sena.html

Правда ли, что детей без прививок не пустят в школы и детсады? Что не так в истории с умершей в Петербурге девушкой, к которой не приехала скорая? Рассылка, что “Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” - это серьезно?

Радио
Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

Правда ли, что детей без прививок не пустят в школы и детсады? Что не так в истории с умершей в Петербурге девушкой, к которой не приехала скорая? Рассылка, что “Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” - это серьезно? И почему стоит засомневаться даже в милом видеоролике про кота-вратаря?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

03:30 “Срочно!Нас хотят убить”. Разбираем сообщения про то, что в России “настроят вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” вместе с шеф-редактором “Код Дурова” Кириллом Сергеевым
08:30 Принудительная вакцинация: почему о ней все говорят, хотя такого решения нет? (мнение Максима Кононенко)
13:00 “К 2024 году будут плавно отменять традиционную школу”. Есть ли такой закон - спрашиваем у первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина
18:13 Как рождаются фейки: зачем модератор группы в Крылатском придумала фейк про детдом и трупы
20:30 В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться. Такой миф правда был? Спрашиваем у кореиста Константина Асмолова
24:40 В Ярославле разрешили ходить в баню онлайн: это шутка или все серьезно
25:30 Весь мир восхитился роликом про кота-вратаря. Как оказалось, зря
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Подкасты РИА (346)


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