Такие обстоятельства: педагог рассказала, нужно ли продолжать учебу летом

Как отдохнуть с пользой для здоровья, не растеряв при этом накопленный багаж знаний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала преподаватель начальных классов сухумской средней школы №2 Марина Задорожная.

Радио Такие обстоятельства: педагог рассказала, нужно ли летом продолжать учебу

Педагог считает, что в связи с пандемией коронавируса последние месяцы учебы стали большим стрессом и для детей, и для родителей.

"Сейчас, как дети, и родители могут наконец расслабиться, подольше поспать, отдохнуть от этого всего… Прежде всего стоит помнить, что каникулы даются детям, чтобы отдыхать. и отдых этот заслуженный. Впереди нас также ждет, как многие подозревают, трудный год, но тем не менее учиться предстоит. Самое важное, на что нужно обратить внимание, – это здоровье детей. За учебный год дети получают огромный багаж знаний, накапливаются нервные нагрузки, ограничена двигательная активность детей. Дети должны окрепнуть к следующему учебному году. Поэтому первым делом на каникулах нужно хорошенько отоспаться и побольше подвигаться. А уже после этого нужно подумать и о знаниях. За время каникул очень важно не растерять накопленные знания", - отметила Марина Задорожная.

Подробно, как правильно заниматься с ребенком на каникулах, слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.