Такие обстоятельства: Цулая о строительстве футбольного поля в Кутоле

Благотворительный фонд "Содействие развитию села Кутол" был учрежден в феврале этого года по инициативе группы жителей села. Фонду одобрили грант на строительство мини-футбольного поля по программе ПРООН по развитию сельских территорий, рассказал Геннадий Цулая.
"Грант был одобрен на сумму 1 миллион 272 тысячи 742 рубля. Строительство началась несколько дней назад. Нам помогают предприниматели из числа жителей села, так как выделенной суммы не хватает, к сожалению. Для строительства стадиона требуется больше средств, по нашим подсчетам около 3 миллионов рублей", - сказал Цулая.
Он отметил, что инициатива была воспринята с большим воодушевлением жителями и выходцами села, люди предлагают посильную помощь.
Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.