Такие обстоятельства: Цулая о строительстве футбольного поля в Кутоле

Об инициативе создания благотворительного фонда "Содействие развитию села Кутол" и строительстве мини-футбольного поля в эфире радио Sputnik рассказал житель села и один из учредителей фонда Геннадий Цулая.

Радио Цулая о строительстве футбольного поля в Кутоле: все дружно встали за свое село

Благотворительный фонд "Содействие развитию села Кутол" был учрежден в феврале этого года по инициативе группы жителей села. Фонду одобрили грант на строительство мини-футбольного поля по программе ПРООН по развитию сельских территорий, рассказал Геннадий Цулая.

"Грант был одобрен на сумму 1 миллион 272 тысячи 742 рубля. Строительство началась несколько дней назад. Нам помогают предприниматели из числа жителей села, так как выделенной суммы не хватает, к сожалению. Для строительства стадиона требуется больше средств, по нашим подсчетам около 3 миллионов рублей", - сказал Цулая.

Он отметил, что инициатива была воспринята с большим воодушевлением жителями и выходцами села, люди предлагают посильную помощь.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.