Дбар о борьбе с наркоторговлей в Абхазии: работаем "советскими" методами

Радио Дбар о борьбе с наркоторговлей в Абхазии: работаем советскими методами

Министр отметил, что для разоблачения наркоторговцев необходимы время, доказательная база и технические средства.

"На данный момент в МВД ноль технических средств. Наркоторговцы опережают МВД по техническим возможностям. Надеемся, что Россия нам поможет в данном вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, что мы спустим на самый минимальный уровень продажи наркотиков в Абхазии. Сейчас в Абхазию завозится крупная партия наркотиков, и в виде закладок их распространяют. Наркоторговцы пользуются геолокацией, чтобы показать, где лежит наркотик. Пока мы не имеем нужного оснащения, чтобы с ними бороться. А с открытием границы поток наркотиков увеличится. Мы это понимаем. У нас запланированы встречи с руководителями силовых структур России, на которых мы будем прорабатывать данный вопрос. И мы надеемся на поддержку в техническом оснащении. Сейчас мы работаем методом СССР: вычисляем, сажаем в засаду людей, которые сидят там несколько суток. Результаты будут видны – нам нужно немного времени", - сказал Дмитрий Дбар.