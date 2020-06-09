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Дбар о борьбе с наркоторговлей в Абхазии: работаем "советскими" методами

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200609/1030295149/Dbar-o-borbe-s-narkotorgovley-v-Abkhazii-rabotaem-sovetskimi-metodami-.html

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар на пресс-конференции рассказал, что тормозит работу правоохранительных органов в борьбе с наркооборотом.

Радио
Дбар о борьбе с наркоторговлей в Абхазии: работаем советскими методами

Министр отметил, что для разоблачения наркоторговцев необходимы время, доказательная база и технические средства.

"На данный момент в МВД ноль технических средств. Наркоторговцы опережают МВД по техническим возможностям. Надеемся, что Россия нам поможет в данном вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, что мы спустим на самый минимальный уровень продажи наркотиков в Абхазии. Сейчас в Абхазию завозится крупная партия наркотиков, и в виде закладок их распространяют. Наркоторговцы пользуются геолокацией, чтобы показать, где лежит наркотик. Пока мы не имеем нужного оснащения, чтобы с ними бороться. А с открытием границы поток наркотиков увеличится. Мы это понимаем. У нас запланированы встречи с руководителями силовых структур России, на которых мы будем прорабатывать данный вопрос. И мы надеемся на поддержку в техническом оснащении. Сейчас мы работаем методом СССР: вычисляем, сажаем в засаду людей, которые сидят там несколько суток. Результаты будут видны – нам нужно немного времени", - сказал Дмитрий Дбар.

 



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