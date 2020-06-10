Политолог о заявлении генсека НАТО о сотрудничестве с Россией: пустые слова

Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу надо вести диалог с Россией.

Радио Политолог о заявлении генсека НАТО о сотрудничестве с Россией: пустые слова

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время презентации стратегии НАТО на период до 2030 года заявил, что Альянсу необходимо вести диалог с российской стороной, в частности, в вопросе контроля над вооружениями.

Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает маловероятным, что в США будут учитывать мнение европейских союзников по НАТО. Заявлять можно все что угодно, отметил он.

"Где был тот же господин Столтенберг, когда Соединенные Штаты демонстративно рвали договор РСМД, а теперь они выходят из Договора по открытому небу, обвиняя Россию в том, что она его якобы нарушала. До этого они вышли из Договора по противоракетной обороне - это было уже давно. И каждый раз европейские союзники США по НАТО заявляли, что все правомерно", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Решающее влияние на позицию НАТО оказывают США, а генсек Альянса – фигура декоративная, номинальная, его слова ничего не значат, считает Иван Коновалов. По его мнению, все решения принимаются в Вашингтоне, а не в Брюсселе.

При этом он напомнил, что в НАТО произошел раскол из-за отношений с Россией.

"Если центральные державы Европы – Франция и Германия, а также южный фланг НАТО – Италия, Греция, в некоторой степени Испания, выступают против конфронтации с Россией, то северный фланг – страны Балтии, Великобритания, Польша, взяли русофобию и антироссийскую риторику за основу взаимоотношений с Россией. Мало того, что они всегда поют с голоса Вашингтона, так они еще и Вашингтон подталкивают к абсолютно антироссийским решениям. Что после этого представляет собой заявление Столтенберга? Ничего. Это абсолютно пустые слова ", - считает политолог.