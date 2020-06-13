Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Заводчики продают несуществующих карликовых черепашек и контрабандой ввозят чем-то накачанных животных. Хозяева ради "понтов" держат дома ядовитых змей и пытаются негуманно избавиться от "трудных" питомцев. Как изнутри выглядит бизнес по разведению животных, и почему самый большой вред природе наносит "зоошиза", объясняет зоолог Ос Арутюнян.
Откуда берутся в зоомагазинах змеи, игуаны и попугаи? Чем птица, выведенная в неволе, отличается от пойманной в дикой природе? Почему на принципе бережного отношения к животным сложно сделать бизнес? И чем рискуют хозяева животных, происхождение которых неизвестно?
Отвечает зоолог, популяризатор науки и ответственного отношения к животным Ос Арутюнян:
02:00 Чтобы о ком-то заботиться? Зачем люди заводят домашних животных
05:50 Влияет ли тип личности на животных, которых мы выбираем?
08:20 Чем заводчик отличается от любящего хозяина
10:10 Магазины, заводчики, черный рынок: как устроен бизнес
14:40 Контрабанда и разведение в неволе? Откуда экзотические животные в зоомагазинах?
17:30 Чем рискуют владельцы животных, происхождение которых неизвестно (спойлер: здоровьем)
18:35 Потребность в адреналине, комплекс бога или "понты": зачем держать дома ядовитых животных
22:20 Можно ли легализовать животное, купленное на чёрном рынке?
25:50 "Это ужасные места": про контактные зоопарки
28:35 Зоозащитники против "зоошизы": где грань
32:20 Про фильм "Ржевский рубеж" и поисковое движение
40:00 "Главный герой — ветеринарный врач": о чем будет его новый фильм?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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