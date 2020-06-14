Бессмысленный и беспощадный: конфликт между родителем и учителем

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящен разбору популярных ошибок.

Радио Бессмысленный и беспощадный: конфликт между родителем и учителем

Обычная история: родители думают, что педагог некомпетентен и не может найти подход к ребенку, а учитель считает, что они хотят переложить свои обязанности по воспитанию на школу. От конфликта взрослых сильнее всех страдает ученик. Почему возникают проблемы в коммуникации и как примирить обе стороны? Можно ли общаться конструктивно и без претензий?

В нашей культуре отношения "родитель-учитель" априори сложные и находятся на грани конфликта. Мы привыкли ходить в школу, когда случилось что-то плохое. Отдельное испытание — родительские собрания, на которых открыто обсуждают всех учеников класса. Осуждение и стыд заставляют нас сомневаться в своей родительской состоятельности.

Как построить здоровые отношения с учителем? Какие ошибки в общении совершают родители? Как в конфликте оставаться вежливым и спокойным, потому что вашему ребёнку ещё учиться в этой школе?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, кризисным психологом благотворительного фонда "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой и мамой шестиклассника Екатериной Тучковской разбираемся, как избежать ссор с учителем, и что делать, если война всё-таки развязалась.

4:45 как родителю позиционировать себя в отношениях с педагогом

6:30 почему некоторые родители трепещут перед учителями и боятся родительских собраний

8:50 как родителю выстроить здоровую коммуникацию с учителем

10:45 кто такая "русская мамочка" и кого так называют за границей

11:45 "вас вызывают в школу": что делать, если страшно и не хочется идти

13:00 зачем школа культивирует в родителях вину за поведение их детей

15:30 стоит ли воевать с учителем, если он не нравится

19:56 как конфликт взрослых влияет на ребёнка

24:20 как поступить, если школе для рейтинга нужна высокая успеваемость, а ваши дети не дотягивают

27:15 любимчики у учителей — это всегда плохо?

28:00 стоит ли выяснять отношения с педагогом в переписке, например, в общем чате

29:55 как построить отношения с родительским комитетом

32:20 как настроиться на конструктивный разговор с учителем

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