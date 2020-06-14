Такие обстоятельства: Адлейба о блогерстве

Радио Такие обстоятельства: Адлейба о блогерстве

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году.

"По сути, я себя блогером не считаю. На своей страничке в Instagram я показываю то, как живу, а для родных я говорю, что это место для получения аплодисментов. Возможно, что я глубоко внутри актриса или певица. Эта платформа, которая появилась, она для меня. Я не считаю, что у меня много подписчиков, там их чуть больше 12 000, но это все люди, которых я встречаю на улице и они живут рядом со мной, мне очень приятно, когда я вижу незнакомого человека, который говорит, что он на меня подписан. Я их воспринимаю как родных. Я стараюсь отвечать всем, часто бывает, что у меня в директе очень много вопросов, писем, а некоторые со мной советуются и мне безумно это приятно. Большая часть моих подписчиков - это женщины. Иногда, когда я несколько дней ничего не публикую, люди начинают беспокоиться. Я не пощу просто фотографию, я люблю описать ее, потому что у меня всегда происходят невероятные вещи, мне кажется это смешным, а смех продлевает жизнь", - отметила Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия.