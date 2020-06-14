Шакая: необходима стабильная работа кадрового донорства в Абхазии

Насколько в Абхазии развито донорства крови, ощущается ли в период ограничительных мер нехватка материалов в банке крови, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заведующая лабораторией Республиканской больницы Инга Шакая.

Радио Шакая: необходима стабильная работа кадрового донорства в Абхазии

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

Как рассказала Инга Шакая, пандемия не отразилась на количестве доноров.

"Если брать ежемесячную статистику, то количество доноров остается прежним. С начала января по сегодняшний день кровь сдали более 800 человек… За последние несколько лет не снизилось количество доноров, но потребность в переливании крови из года в год возрастает… Помощь нам оказала российская военная база – оттуда было 42 донора, этим они нам помогли. На днях была еще акция, приезжали 35 доноров. Но солдаты, служащие здесь из средней полосы, тяжело переносят жару, которая тоже откладывает отпечаток на состоянии. Поэтому только 21 человек смог сдать кровь", - рассказала Шакая.

Инга Шакая отмечает, что необходимо наладить стабильную работу системы кадрового донорства, так как сегодня в основном доноры в Абхазии стихийные. Для этого нужно, чтобы на каждую тысячу населения было 40-50 доноров.

Всемирный день донора крови отмечается в честь безвозмездных доноров крови. Целью этой даты являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

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