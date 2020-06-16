Такие обстоятельства: Джонуа об обучении педагогов компьютерной грамотности

Сегодняшние дети мыслят иначе, чем их родители, так как много времени проводят за компьютерами и с гаджетами в руках, получая из интернета много информации.
"Дети привыкли к такому, а мы пытаемся их учить по устаревшим скучным книжкам, пытаясь заставить детей включить воображение и представить все это у себя в голове. Но они выросли с телефонами в руках. Они мыслят иначе. Чтобы хоть немного вернуть себе авторитет, преподавателю нужно как минимум понимать, а в идеале владеть всеми этими технологиями и направлять интерес детей в нужное русло, используя гаджеты в образовательных целях", - считает Дамей Джонуа.
Но педагогам нужно помочь в освоении сначала базовых компьютерных навыков, а затем уже научить их сделать уроки увлекательными. Именно такую цель поставили перед собой специалисты школы-лаборатории СТЕМ. Насколько активно педагоги осваивают новые технологии, рассказал Джонуа.