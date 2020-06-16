15:52 16 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.75
  • EUR79.04
Поиск
© Sputnik / Илона Хварцкия

Такие обстоятельства: Джонуа об обучении педагогов компьютерной грамотности

Радио
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200616/1030332581/Takie-obstoyatelstva--Dzhonua-ob-obuchenii-pedagogov-kompyuternoy-gramotnosti-.html

О том, для чего педагогам необходимо владеть компьютерной грамотностью и где этому обучают в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор школы-лаборатории СТЕМ Дамей Джонуа.

 

Радио
Такие обстоятельства: Джонуа об обучении педагогов компьютерной грамотности

Сегодняшние дети мыслят иначе, чем их родители, так как много времени проводят за компьютерами и с гаджетами в руках, получая из интернета много информации.

"Дети привыкли к такому, а мы пытаемся их учить по устаревшим скучным книжкам, пытаясь заставить детей включить воображение и представить все это у себя в голове. Но они выросли с телефонами в руках. Они мыслят иначе. Чтобы хоть немного вернуть себе авторитет, преподавателю нужно как минимум понимать, а в идеале владеть всеми этими технологиями и направлять интерес детей в нужное русло, используя гаджеты в образовательных целях", - считает Дамей Джонуа.

Но педагогам нужно помочь в освоении сначала базовых компьютерных навыков, а затем уже научить их сделать уроки увлекательными. Именно такую цель поставили перед собой специалисты школы-лаборатории СТЕМ. Насколько активно педагоги осваивают новые технологии, рассказал Джонуа.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Абхазский государственный ботанический сад
Сад карантинного периода: что происходит в Ботсаду Сухума
К испытаниям готов: новейший корвет "Алдар Цыденжапов" прибыл во Владивосток
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться