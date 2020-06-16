Агрба о победе за региональный титул WBA: стал ближе к чемпионскому поясу

Боксер из Абхазии Харитон Агрба завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе, одержав победу по итогам десяти раундов в бою с Мануком Диланяном.
"Для меня это был ответственный момент, я понимал всю серьезность и хотел показать максимум того, что я могу, тем более что главный бой вечера для меня это впервые. Я хотел показать какую работу проделал и на каком я сейчас уровне. Все получилось. Я доволен. Получил большие эмоции и рад, что пояс WBA Continental - дома", - сказал Агрба.
Боксер также рассказал, что дает ему победа в этом бою.
"Так как я боксировал в категории до 63,5 кг, я буду попадать в мировой топ 15. Если следующий бой пройдет хорошо, то должен попасть в топ 10. Это очень большой результат для меня, я стал ближе к главной цели – к поясу Чемпиона мира", - отметил Агрба.
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Харитон Агрба - серебряный призер Европейских игр—2019. Для него это третья победа на профессиональном ринге.