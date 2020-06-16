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Харитон Агрба
© Foto / Федерация бокса РФ

Агрба о победе за региональный титул WBA: стал ближе к чемпионскому поясу

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200616/1030343472/Agrba-o-pobede-za-regionalnyy-titul-WBA-po-boksu-stal-blizhe-k-chempionskomu-poyasu.html

Об участии в первом боксерском бое в России после снятий ограничений введенных из-за коронавируса и тренировках в режиме изоляции в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал боксер Харитон Агрба.

Радио
Агрба о победе за региональный титул WBA по боксу: стал ближе к чемпионскому поясу

Боксер из Абхазии Харитон Агрба завоевал пояс WBA Continental в первом полусреднем весе, одержав победу по итогам десяти раундов в бою с Мануком Диланяном.

"Для меня это был ответственный момент, я понимал всю серьезность и хотел показать максимум того, что я могу, тем более что главный бой вечера для меня это впервые. Я хотел показать какую работу проделал и на каком я сейчас уровне. Все получилось. Я доволен. Получил большие эмоции и рад, что пояс WBA Continental - дома", - сказал Агрба.

Боксер также рассказал, что дает ему победа в этом бою.

"Так как я боксировал в категории до 63,5 кг, я буду попадать в мировой топ 15. Если следующий бой пройдет хорошо, то должен попасть в топ 10. Это очень большой результат для меня, я стал ближе к главной цели – к поясу Чемпиона мира", - отметил Агрба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.     

Харитон Агрба - серебряный призер Европейских игр—2019. Для него это третья победа на профессиональном ринге. 



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