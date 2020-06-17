Климов об изменениях в Конституцию России: Основной закон нужно соотнести с реальностью

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Радио Климов об изменениях в Конституцию России: Основной закон нужно соотнести с реальностью

Во время онлайн-конференции о значении изменений текста Конституции Российской Федерации для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями, политик отметил, что это меньше участков, чем раньше, потому что есть определенные эпидемиологические ограничения для организации процесса голосования.

"Но этого хватит, чтобы все страны, где у нас есть достаточное дипломатическое присутствие, имели возможность дать нашим гражданам сделать свой выбор относительно внесения изменений в текст Конституции РФ. Фактически это изменения к тексту действующей Конституции. Сама Конституция была принята в конце 1993 года, и с тех пор в нее вносились определенные коррективы, но они вносились в отдельные статьи. Текст стал более широким, более системным", - сказал политик.

Сенатор напомнил, что дискуссия о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации началась еще в декабре 1993 года, когда она была принята на референдуме.

"Она принималась в очень тяжелых политических условиях, на улице ходили толпы вооруженных людей по Москве и не только по Москве, была стрельба, на Кавказе шла война. Ситуация была тяжелая и в этих условиях принималась Конституция Российской Федерации. Понятно, что она несла определенные отпечатки 90-х годов. Но вот мы вышли из этого возраста и возникла необходимость соотнести Конституцию с той реальностью, которая существует и в России, и в мире", - отметил Климов.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара), сообщает посольство России в Facebook.