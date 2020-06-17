Ахба о погоде в Абхазии: нынешний июнь больше напоминает июль

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, каким будет конец июня в Абхазии.

Радио Ахба о погоде в Абхазии: нынешний июнь больше напоминает июль

Лето в этом году в Абхазии вступило в свои права гораздо раньше обычного, отметила Ахба в эфире радио.

"Нынешний жаркий июнь больше напоминает погодные условия июля, очень душно и жарко. Это связано с тем, что уже длительное время в Абхазии теплый тропический воздух идет с юго-западной Азии. Во второй половине июня погода будут такой же, даже ночью температура воздуха будет высокой. Также местами будут кратковременные осадки, резких температурных изменений мы не видим. Погода будет облачной и жаркой. Индекс ультрафиолетового излучения – высокий, это характерно для Абхазии в летний период, а лето в этом году началось раньше, еще с весны", - отметила Ахба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.