"Это надолго": как все успеть, когда мама - это ты

Радио Подкаст "Это надолго": как все успеть, когда мама - это ты

Правда, есть проверенные способы, которые помогут выполнить большую часть планов, и не нервничать, если вдруг что-то пойдет не так.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.

Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда всё идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Как планировать дела, чтобы не разрушить себя и отношения? О методе "Сад жизни", который поможет сосредоточить внимание на основных сферах и не надорваться, читайте здесь.

1:30 "Будто плывешь по течению": можно ли спланировать жизнь, если есть дети

2:25 Алгоритмы действий в тайм-менеджменте для мам

3:50 Как расставить приоритеты и сколько времени закладывать на форс-мажоры

6:30 Как планировать утро, если работаешь в офисе

10:30 Как правильно планировать и насколько подробно составлять план на день

15:05 "Принцип соподчинения": что можно сделать, пока ребенок спит/ест/смотрит мультики

19:10 Как попросить помощи, если не умеешь или "не у кого"

24:15 Почему опять мама всем все должна

26:45 Как не превратиться в маньяка чек-листов

30:00 Как отказаться от слов "надо" и "должен"

34:10 Как превратить ежедневное планирование в привычку

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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