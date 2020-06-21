"Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Просьбы, торг, скандалы — почти всё бессильно в разговорах об уборке. Родительская боль, которая начинается с неубранной детали конструктора и заканчивается "свинарником" в детской комнате. Что мы делаем неправильно и как всё портим сами?

Радио Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своем свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"

Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Как превратить регулярную уборку из стихийного бедствия в спокойный ритуал, сохранив отношения с близкими, читайте здесь.

2:30 Честно ответьте себе на вопрос: почему дети должны помогать вам по дому?

6:30 "Ребенок будет делать все, что вы хотите": как не убить инициативу?

7:30 Главный секрет, с которого надо начать учить ребенка самостоятельности

10:00 Инвестиция в детей: как принять факт, что ребенок, помогая по дому, может что-то сломать и испортить

12:00 Почему шантаж, подкуп и угрозы в переговорах об уборке – плохие методы

18:30 Как благодарить, хвалить и критиковать за выполненную работу

20:20 Как правильно просить о помощи детей (они, кстати, имеют право вам отказать)

24:30 Как желание и умение помогать по дому формирует ответственность за свою жизнь?

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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