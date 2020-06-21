22:18 21 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR78.00
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik /

Не верю: дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Радио
Получить короткую ссылку
97 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200621/1030358094/Ne-veryu-dvorniki-sledyat-za-nami-zarplata-domokhozyaykam-lzhe-doch-Dali-.html

Как был создан дипфейк, где Илон Маск поет на русском про “Траву у дома” (спрашиваем у автора фейка)? Зачем США обвинили Россию в отправке “фальшивой” валюты в Ливию? Правда ли, что для домохозяек введут специальные пособия?

Радио
Не верю: дворники следят за нами, зарплата домохозяйкам, лже-дочь Дали

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
1:44 Илон Маск спел на русском про “Траву у дома”. Как создавался дипфейк - спрашиваем у его создателя Никиты Коваленко
8:43 “Московские дворники по просьбе полиции следят за тем, как зараженные соблюдают карантин”: может ли это быть правдой?
12:00 Суд в Испании подтвердил, что гадалка Пилар Абель - не дочь Сальвадора Дали. Был ли это изначально процесс ради хайпа и денег?
15:50 Обвинения в поставке фальшивых денег в Ливию: что это за деньги, и почему они не фальшивые
19:00 В чатах обсуждают, что российским домохозяйкам готовят ежемесячные выплаты. Разбираем, так ли это
20:40 “Самая молодая миллиардерша мира” Кайли Дженнер годами лгала о размере своего бизнеса. Зачем? Мнения Татьяны Столяр (“Антиглянец”) и Марии Милерюс (“Бьютимаргиналия”)
Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Малиновый бум: сбор ягоды в селе Аракич
Ягодный сезон: как собирают малину в Абхазии
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться