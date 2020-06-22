Такие обстоятельства: Смыр о законопроектах об исполнении бюджета за 2018 и 2019

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в эфире радио Sputnik рассказала об основных параметрах исполнения Республиканского бюджета 2019 года и дала свою оценку принятому законопроекту.

Радио Такие обстоятельства: Смыр о законопроектах об исполнении бюджета за 2018 и 2019

18 июня на очередном заседании сессии парламентом во втором, окончательном чтении были приняты законопроекты об исполнении республиканского бюджета за 2018 и 2019 годы.

"Принимать бюджет 2018 года надо было. На непринятие бюджета должно лечь какие-то меры, либо должен быть исправлен бюджет, а когда из года в год когда мы откладываем принятие бюджета, я уже не вижу смысла его не принимать. Либо мы не принимаем, либо, мы принимаем какие-то радикальные меры. Либо мы не оставляем это без нашего реагирования, либо реагируем и в пределах закона", - отметила Смыр.

По словам Смыр бюджет 2019 года, комитет посчитал необходимым не затягивает его принятие.

"Сейчас новое руководство, да, правопреемственности никто не отменял, но в принципе, бюджет 2019 года по доходам выполнен на 100%. В бюджет поступило порядка 8 миллиардов 100 миллионов, из них, собственных доходов, порядка 95%. Не был выполнен внутренний и ввозной НДС, но за счет других поступлений, доходная часть была выполнена. Бюджет 2019 года, надо отдать должное, выполнен неплохо", - отметила Смыр.