16:04 22 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.48
  • EUR77.83
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: Смыр о законопроектах об исполнении бюджета за 2018 и 2019

Радио
Получить короткую ссылку
198 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200622/1030370594/Takie-obstoyatelstva-Smyr-o-zakonoproektakh-ob-ispolnenii-byudzheta-za-2018-i-2019.html

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в эфире радио Sputnik рассказала об основных параметрах исполнения Республиканского бюджета 2019 года и дала свою оценку принятому законопроекту.

Радио
Такие обстоятельства: Смыр о законопроектах об исполнении бюджета за 2018 и 2019

18 июня на очередном заседании сессии парламентом во втором, окончательном чтении были приняты законопроекты об исполнении республиканского бюджета за 2018 и 2019 годы.

"Принимать бюджет 2018 года надо было. На непринятие бюджета должно лечь какие-то меры, либо должен быть исправлен бюджет, а когда из года в год когда мы откладываем принятие бюджета, я уже не вижу смысла его не принимать. Либо мы не принимаем, либо, мы принимаем какие-то радикальные меры. Либо мы не оставляем это без нашего реагирования, либо реагируем и в пределах закона", - отметила Смыр.     

По словам Смыр бюджет 2019 года, комитет посчитал необходимым не затягивает его принятие.

"Сейчас новое руководство, да, правопреемственности никто не отменял, но в принципе, бюджет 2019 года по доходам выполнен на 100%. В бюджет поступило порядка 8 миллиардов 100 миллионов, из них, собственных доходов, порядка 95%. Не был выполнен внутренний и ввозной НДС, но за счет других поступлений, доходная часть была выполнена. Бюджет 2019 года, надо отдать должное, выполнен неплохо", - отметила Смыр.     

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Малиновый бум: сбор ягоды в селе Аракич
Мерапи проснулся: в Индонезии активизировался опасный вулкан
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Движимые и недвижимые: доходы и имущество судей Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться